11 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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11 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

11.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 06:47
11 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Mart 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Juventus - Porto

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

01:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

03:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

04:30 Fransa'dan Futbol

04:30 İtalya'dan Futbol

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:47 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:15 beIN Manşet

15:00 beIN Teknik

15:15 Gamer

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:15 Maç Saati

17:00 beIN Teknik

17:45 Serie A Haftanın Golleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 Maç Saati

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:55 Man. United - Milan

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Man. United - Milan

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:50 Olympiacos - Arsenal

23:00 PSG - Barcelona

23:00 Juventus - Porto

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:45 UEFA Avrupa Ligi

Kaynak: InterSinema.com

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