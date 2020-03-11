11 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 11 Mart 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 01:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 02:00 Almanya'dan Futbol 03:30 Süper Lig Özetler 03:45 İngiltere Premier Lig Özetler 04:00 La Liga Özetler 04:20 Almanya Bundesliga Özetler 04:30 İngiltere Premier Lig Özetler 04:40 Süper Lig Özetler 05:00 Aktüel Futbol 05:10 TFF 1. Lig Özetler 05:30 90'dan Sonra 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 İngiltere Premier Lig Goller 09:45 La Liga Goller 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Spor Manşet 12:00 Süper Lig Goller 12:05 Bundesliga 12:10 Almanya Bundesliga Panorama 12:15 Pota Altı 12:50 Spor Atlası 13:00 Spor Bülteni 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 15:10 Süper Lig Panorama 15:20 Spor Atlası 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 19:30 Hedef Süper Lig 20:00 Dakika Skor 21:00 Almanya'dan Futbol 21:45 Futbol Aklı 22:30 Aktüel Futbol 23:30 Premier Futbol Kaynak: InterSinema.com