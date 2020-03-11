11 Mart 2020 Star Yayın Akışı 11 Mart 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Kaçış Planı 2 00:15 Güvercin 01:50 Sevdim Seni Bir Kere 02:50 Kiralık Aşk 02:50 Sevdim Seni Bir Kere 03:20 Hayalimdeki Gelinlik 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:45 Hayalimdeki Gelinlik 10:45 Kiralık Aşk 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:45 Star Haber 20:00 Olanlar Oldu 20:00 Jet Sosyete 22:15 Kaçış Planı 2 23:45 Sefirin Kızı Kaynak: InterSinema.com