11 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
11 Mart 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
01:00 Süper Lig Maç Sonu
01:00 Futbolun Şehirleri
02:00 Özel Röportaj
02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
04:30 Süper Lig Maç Sonu
05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
09:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Özel Röportaj
10:30 Haftanın Öyküleri
10:30 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Futbolun Şehirleri
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
16:00 UEFA Avrupa Ligi
16:30 Özel Röportaj
16:30 Süper Lig Maç Sonu
17:00 Futbolun Şehirleri
17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
21:00 beIN Manşet
21:00 Özel Röportaj
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 UEFA Avrupa Ligi
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
23:00 B. Dortmund - PSG
23:00 Leipzig - Tottenham
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: InterSinema.com