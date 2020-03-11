11 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Mart 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Süper Lig Maç Sonu 01:00 Futbolun Şehirleri 02:00 Özel Röportaj 02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 04:30 Süper Lig Maç Sonu 05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 09:15 Süper Lig Maç Özetleri 10:00 Özel Röportaj 10:30 Haftanın Öyküleri 10:30 Süper Lig Maç Sonu 11:00 Taraftar 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 15:30 Futbolun Şehirleri 15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 16:00 UEFA Avrupa Ligi 16:30 Özel Röportaj 16:30 Süper Lig Maç Sonu 17:00 Futbolun Şehirleri 17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Saati 19:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:45 UEFA Avrupa Ligi Goller 20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 21:00 beIN Manşet 21:00 Özel Röportaj 22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 22:00 UEFA Avrupa Ligi 22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü 23:00 B. Dortmund - PSG 23:00 Leipzig - Tottenham 23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kaynak: InterSinema.com