11 mahallede 11 okulla "Temiz Keşan" projesi başladı

05.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:20

Keşan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan "Temiz Okul Temiz Keşan" projesi kapsamında TOKİ 700 Evler Sosyal Konutları'nda Keşan Lisesi'nden 5 öğretmen ve 50 öğrencinin katılımıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin; 11 okulun katılımıyla 11 mahallede de düzenleneceği kaydedildi.

Saat 10.00 sıralarında başlayan etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman, Keşan Lisesi Müdürü Osman Yağcı, öğretmenler ve 50 öğrenci katıldı.

"Temiz Okul Temiz Keşan" projesi kapsamında güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirten Helvacıoğlu, "Bu çalışmamızın kahramanları Keşan Lisemizin öğrencileri. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul idaremize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün 50 öğrencimizle kıyafetlerimizi giydik, eldivenlerimizi ve maskelerimizi taktık, çöp poşetlerimizi elimize alarak TOKİ 700 Evler Sosyal Konutları'nda temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmada Keşan Lisesi örnek oldu. Burada başlayan 'Temiz Okul Temiz Keşan' projemiz 11 mahallemizi kapsıyor. 11 mahallemizde 11 okulumuz ile temizlik kampanyası düzenleyeceğiz. Bu konuda Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir işbirliğimiz var. Bu projemizin fikrini bize Keşan Lisesi verdi. Çocuklarımız, öğretmenleriyle beraber çevre dostu bir Keşan için bizlere destek veriyorlar. Çocuklarımızın gayretlerini görüyoruz ve çok heyecanlılar." dedi.

Daha sonra söz alan Paçaman, şunları söyledi:"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği kapsamında 11 mahallemizde çeşitli zamanlarda öğrencilerimizin katılımıyla temizlik faaliyetlerinde bulunacağız. Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla aktivitelerimiz devam edecek. Yine Çevre Haftası'nda ve Dünya Çöp Toplama Haftasında bu tür faaliyetlerimiz olacak. Öğrencilerimizle birlikte temiz çevre konusunda farkındalık yaratacağız."

Osman Yağcı ise okul olarak temiz çevre konusunda farkındalık yaratmak adına böyle bir adım attıklarını dile getirerek, şöyle dedi: "Çevre kirliliği hızla artıyor ve bu nedenle böyle bir etkinlik düzenlemek adına belediyemize başvuruda bulunduk. Belediyemize desteklerinizden ötürü teşekkür ederiz."

Konuşmalarından ardından öğrenciler, çevreye gelişi güzel atılan çöpleri topladı.

Kaynak: Bültenler