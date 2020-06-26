11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
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11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki midibüsün çarpıştığı ve 11 kişinin yaralandığı feci kaza anı kameralara yansıdı İslahiye ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç ile tarım işçilerini taşıyan midibüs, kavşakta çarpışmış, feci kazada 11 kişi yaralanmıştı.

26.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:46

11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki midibüsün çarpıştığı ve 11 kişinin yaralandığı feci kaza anı kameralara yansıdı

İslahiye ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç ile tarım işçilerini taşıyan midibüs, kavşakta çarpışmış, feci kazada 11 kişi yaralanmıştı. İki midibüsün çarpıştığı kazada, o anlar ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Döner kavşaktan anayola çıkan minibüse hızla gelen başka bir minübüsün hızla çarptığı anların yer aldığı görüntülerde kaza ile birlikte ortalığın toz duman olduğu da görüldü.

Aynı görüntülerde midibüslerden birinin çarpmanın etkisiyle bir süre iki teker üzerinde seyir ettiği ve şans eseri devrilmediği ve tekrar dört teker üzerine düştüğü görüldü.

11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Kaynak: İHA

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