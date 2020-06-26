11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
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11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki midibüsün çarpıştığı ve 11 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

26.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:04

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki midibüsün çarpıştığı ve 11 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı.

İslahiye ilçesinde çeyiz eşyası taşıyan araç ile tarım işçilerini taşıyan midibüs kavşakta çarpışmış, feci kazada 11 kişi yaralanmıştı. İki midibüsün çarpıştığı kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Döner kavşaktan ana yola çıkan minibüse, başka bir midibüsün hızla çarptığı anların yer aldığı görüntülerde kaza ile birlikte ortalığın toz duman olduğu da görüldü. Aynı görüntülerde, midibüslerden birinin çarpmanın etkisiyle bir süre iki teker üzerinde ilerlediği ve şans eseri devrilmediği görüldü.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Kaynak: İHA

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