11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinaya alındı
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11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinaya alındı

11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinaya alındı Kırıkkale'de iki ev karantinaya alındı Kırıkkale'de korona virüs vakası tespit edilen iki farklı mahallede 33 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.

24.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:47

11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinaya alındı

Kırıkkale'de iki ev karantinaya alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs vakası tespit edilen iki farklı mahallede 33 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.

Kırıkkale kent merkezindeki Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 11 kişi hastanede tedaviye alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplamda 33 kişinin yaşadığı farklı adresteki iki ev tedbir amaçlı karantinaya alındı. Polis ekiplerince, güvenlik şeridi ve barikatlar çekilerek evler kontrol altına alındı. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacağı bildirildi. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubu tarafından karşılanacak. İkinci bir emre kadar da evlerin karantinada kalacağı belirtildi.

11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Manşet

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