11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada

Kırıkkale'de korona virüs vakası tespit edilen iki farklı mahallede 33 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.

11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada
24.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:27

Kırıkkale'de korona virüs vakası tespit edilen iki farklı mahallede 33 kişinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.

Kırıkkale kent merkezindeki Yuva ve Selim Özer Mahallelerinde ikamet eden bazı kişilerde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 11 kişi hastanede tedaviye alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla toplamda 33 kişinin yaşadığı farklı adresteki iki ev tedbir amaçlı karantinaya alındı. Polis ekiplerince, güvenlik şeridi ve barikatlar çekilerek evler kontrol altına alındı. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacağı bildirildi. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubu tarafından karşılanacak. İkinci bir emre kadar da evlerin karantinada kalacağı belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Haber
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin Haber
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı Haber
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Çanakkale Köprüsü'nün ayağına yıldırım düştü, o anlar kameralara yansıdı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: 11 kişide korona virüs tespit edildi, 2 ev karantinada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 10:27:52. #1.15#
title