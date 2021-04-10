11 KİLOMETRELİK SAHİLDE GÜNEŞLENEN TEK TURİST
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11 KİLOMETRELİK SAHİLDE GÜNEŞLENEN TEK TURİST

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlama kurallarının uygulandığı 11 kilometrelik dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir kadın turist yalnız başına güneşin ve kendisine kalan sahilin tadını çıkardı.

Kısıtlama kurallarının uygulandığı 11 kilometrelik dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir kadın turist yalnız başına güneşin ve kendisine kalan sahilin tadını çıkardı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar gece boyunca Antalya'da etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreleri geçen rüzgar nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlar devrildi. Sabah erken saatlerde rüzgarın hızı azalırken turizm kenti Antalya'da güneşli hava etkili oldu. Kentte bugün hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 18, nem oranı ise yüzde 18 olarak ölçüldü.

Kente gelen turistler 56 saatlik kısıtlamadan muaf olurken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yalnızca bir turistin güneşlendiği dikkati çekti. Eşofmanlarıyla sahile gelen bir kadın turist sahilde sırt üstü uzanarak 11 kilometrelik sahilde güneşlenen tek turist olarak güneşin ve sahilin keyfini sürdü.

56 saatlik sokak kısıtlamasının uygulandığı kentte cadde ve sokaklarla birlikte ana arterlerin de boş kaldığı dikkati çekti. Kuvvetli rüzgarın ise etkisini akşam saatlerine doğru hafifleteceği öğrenildi.

11 KİLOMETRELİK SAHİLDE GÜNEŞLENEN TEK TURİST
11 KİLOMETRELİK SAHİLDE GÜNEŞLENEN TEK TURİST
11 KİLOMETRELİK SAHİLDE GÜNEŞLENEN TEK TURİST
11 KİLOMETRELİK SAHİLDE GÜNEŞLENEN TEK TURİST

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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