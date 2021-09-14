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11 KİLOGRAM KOKAİNİ HAVA KOMPRESÖRÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da yurtdışından kargo ile gönderilen hava kompresörünün içine gizlenmiş 11 kilogram kokain ele geçirildi.

BAĞCILAR'da yurtdışından kargo ile gönderilen hava kompresörünün içine gizlenmiş 11 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu D.G.R.R. isimli şüpheli tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiğini tespit etti. Kargo şirketi ile temasa geçen Jandarma ekipleri hava kompresörünün Bağcılar'da bulunan kargo antreposunda tutulduğunu belirledi.

Gönderilen kargonun alıcısının tespit edilmesi için gümrük belgelerini inceleyen ekipler, kargonun Hadımköy'de faaliyet gösteren bir medikal tekstil firması olduğunu, firmanın kargonun çıkartılması maksadıyla herhangi bir müracaatının olmadığı ve kargonun antrepoda beklediği tespit edildi.

AVCI BULDU

Edinilen bilgiler doğrultusunda antrepoda arama yapıldı. Narkotik köpeği Avcı'nın hava kompresörüne tepki vermesi üzerine hava kompresörü söküldü. Kompresörün içerisine özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 11 kilogram kokain ele geçirildi. Hava kompresörünün arama köpeklerinin tepki vermesini önlemek için kimyasal madde ve madeni yağ ile kaplandığı anlaşıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

11 KİLOGRAM KOKAİNİ HAVA KOMPRESÖRÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

11 KİLOGRAM KOKAİNİ HAVA KOMPRESÖRÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

11 KİLOGRAM KOKAİNİ HAVA KOMPRESÖRÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

11 KİLOGRAM KOKAİNİ HAVA KOMPRESÖRÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 11 KİLOGRAM KOKAİNİ HAVA KOMPRESÖRÜNÜN İÇİNE SAKLAMIŞLAR - Haberler
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