11 kilo bonzai böyle yakalandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da durdurulan bir takside ele 11 kilo 600 gram bonzai böyle ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucuya savaş açtı. Polis ekiplerince durdurulan bir ticari taksinin bagaj kısmında yapılan incelemede bonzai olduğu değerlendirilen madde belirlendi. Aracın bagaj kısmında yapılan detaylı incelemede siyah torba içerisinde gizlenmiş vaziyette 11 poşetten oluşan 11 kilogram 600 gram bonzai alıcılara ulaşmadan polisin ağına takıldı. Polisin poşet poşet bulduğu bonzailer kameralar tarafından da saniye saniye kayıt altına alındı.

Poşetlerin içerisindeki bonzailer muhafaza altına alınırken, Polis ekiplerince yapılan detaylı operasyonlarda araçta bulunan kişiler dahil 11 kişi yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa