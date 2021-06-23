11. kattan düşen genç hayatını kaybetti
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11. kattan düşen genç hayatını kaybetti

11. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattan beton zemine çakılan 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattan beton zemine çakılan 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ş.S. (21) 11. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Ş.S., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ş.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

11. kattan düşen genç hayatını kaybetti
11. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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