11 Kasım Şans topu sonuçları sorgula | Şans Topu ne zaman çekiliyor? Şans topu sorgulama ekranı
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11 Kasım Şans topu sonuçları sorgula | Şans Topu ne zaman çekiliyor? Şans topu sorgulama ekranı

11.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:08
11 Kasım Şans topu sonuçları sorgula | Şans Topu ne zaman çekiliyor? Şans topu sorgulama ekranı

Şans Topu çekilişinin sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. 11 Kasım Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama... Şans topu sonuçları... 11 Kasım Şans Topu sonuç sorgulama

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yapılan Şans Topu sonuçları açıklanıyor... İşte bu akşamın şanslı sayıları, 11 Kasım 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 4 KASIM KAZANDIRAN NUMARALARI: 4, 27, 28, 32, 34 + 4

11 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu bu akşam çekiliyor. Kazandıran numaraları haberimizden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu bu akşam çekilecek. Kazanan numaraları haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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