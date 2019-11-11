11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

11.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:25

8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 16 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu

Süper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir

"Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti...Hayrettin Demir: Emre, gelecek için güzel bir örnek

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek Ay-Yıldızlılar, İzlanda ve Andorra maçı öncesi ilk antrenmanını Riva'da gerçekleştirecek

TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI10: 00 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da başlayacak

FENERBAHÇE-Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek

BEŞİKTAŞ-Siyah-beyazlılar izinli

VOLEYBOL-Efeler Ligi-

19.30 Spor Toto - Halkbank

Kaynak: DHA