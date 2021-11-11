11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bakraç ağaçlandırma sahasında, Afşin Orman İşletme Şefliği tarafından "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Afşin Orman İşletme Şefi Emin Selbisu, etkinlik kapsamında Büyüktatlar ve Bakraç Mahallesindeki ağaçlandırma sahasında 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade ederek, dikilen her fidanın insanlığa ve doğaya büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Her fidanın yaşam ve oksijen kaynağı olduğunu vurgulayan Selbisu, "Küresel ısınmanın etkileri gün geçtikçe artmakta. İklim değişikliği konusunda dünya genelinde yapılan çalışmalar var. Ülkemizde erozyonun önlenmesi ve küresel ısınmasın etkilerinin azaltılmasına destek olmak için bu faaliyetlerimizi artırarak devam ediyorum. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ve kurum amirlerimize teşekkür ediyorum. Milli Ağaçlandırma Günü'müzün hem ilçemiz hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Afşin TEMA Temsilcisi Rıfat Köş de, TEMA gönüllülerinin de fidanların toprakla buluşmasına destek olduklarını ifade etti.

Etkinliğe, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.