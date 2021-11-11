11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Haberler
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Nurdağı ilçe merkezi ile Belpınarı, Yeşilova mevkisinde, yaklaşık 23 dönüm alana 1600 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Orman İşletme Şefi Tacim Karakıl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlü Burhanettin Şerefoğlu, daire amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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