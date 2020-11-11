11 Kasım Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Kasım'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Kasım Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bayrampaşa

NO: 2778400

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah BERK, ETİ, FULYA, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, TOROS, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 11/11/2020 00:01:00 - 11/11/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778343

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah AĞAÇ, CENGİZHAN, GÜNAY, HİSAR, IŞIK, KAMER, MUHTARLIK ÇIKMAZI, NADİR TÜMER, NİMET, ULUHAN, ÇİMEN, İSMET PAŞA sk bölgelerinde 11/11/2020 00:01:00 - 11/11/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2778345

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, OĞUZHAN, SAMANYOLU, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 11/11/2020 04:00:00 - 11/11/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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