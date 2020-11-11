11 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi
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11 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

11.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:32
11 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak"İlk futbol ayakkabılarımı Yeni Malatyaspor forması giyen Acquah aldı""Türkiye'de futbol oynamaya devam etmek isterim" "Süper Lig, Avrupa'nın en iyi 5 liginden birisi olacak""Süper Lig, Belçika Ligi'nden daha iyi"...

Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak

"İlk futbol ayakkabılarımı Yeni Malatyaspor forması giyen Acquah aldı"

"Türkiye'de futbol oynamaya devam etmek isterim" "Süper Lig, Avrupa'nın en iyi 5 liginden birisi olacak""Süper Lig, Belçika Ligi'nden daha iyi" "Babam Libya üzerinden çölü aşarak İtalya'ya gitti"

"Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyum"Donsah, Atatürk'ü andı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI20.45 TÜRKİYE - Hırvatistan 

KULÜPLER BİRLİĞİ13.00 Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMIÜmit Milliler, 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde cuma günü Avusturya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samsun'da sürdürecek.

MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde sezon, oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

GALATASARAY11.30 Sarı kırmızılılar Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlı takım Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPORBordo mavili ekip, yeni teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk idmanla, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Galatasaray - Bakken Bears20.30 Igokea - Türk Telekom22.30 Happy Casa Brindisi - Darüssafaka Tekfen7Days EuroCup20.00 Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija

VOLEYBOLCEV Challenge Kupası17.00 OK Kastela - Türk Hava Yolları

19.00 Ziraat Bankkart - Fonte Bastardo Azores


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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