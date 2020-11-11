11 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizesporlu Donsah: Appiah her zaman örnek aldığım bir futbolcu olacak"İlk futbol ayakkabılarımı Yeni Malatyaspor forması giyen Acquah aldı""Türkiye'de futbol oynamaya devam etmek isterim" "Süper Lig, Avrupa'nın en iyi 5 liginden birisi olacak""Süper Lig, Belçika Ligi'nden daha iyi"...