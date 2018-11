Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 11 Kasım Bilecikliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Can, mesajında, Bilecik'in geçmiş ve yakın tarihindeki önemine değinerek, kentin her vesile ile hatırlanması ve tarihteki yerinin her zaman vurgulanması gerektiğini ifade etti.

Bilecik'in, Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olduğu gibi yakın tarihinde altın harflerle yazılan ve kurtuluş mücadelesinin de zaferle taçlandırıldığı toprakların adı olduğunu aktaran Can, şunları kaydetti:



"Bilecik aynı zamanda Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' sözünün çıktığı topraklardır. Bilecik aynı zamanda bugün gerek sanayisi gerek tarımı ve gerek istihdam oranları ile ülkemize aldığından çok veren ve kazandıran nadide şehirlerimizden birisidir. Bilecik aynı zamanda ata toprakları ve ecdad diyarı olduğu gibi bütün Anadolu insanının ziyaret etmesi ve sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri görmesi gereken topraklardır. Bizler de şehrimizin bu önemine binaen tarihte taşıdığı rolün sorumluluğunda olarak, insanımız ve şehrimiz için çalışmaya ve güzel eserler kazandırmaya çalışıyoruz. Şehrimiz ve insanımızın layık olduğu en güzel çalışma ve eserleri kazandırmanın inancıyla ilimiz için güzel simgelerden biri olan 11.11 Bilecikliler Gününün kutlu olmasını diliyorum."