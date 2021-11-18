11 Kasım 2021 Tarihli Meclis Toplantısı I. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri
T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIYazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı : E-26219312-105. 04-64650 18. 11. 2021Konu : Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURUMuğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.
MUĞLA (Habermetre) - T. C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Sayı : E-26219312-105. 04-64650 18. 11. 2021
Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı
DUYURU
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No: 2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 Yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı I. Birleşiminde alınan ve 17. 11. 2021 tarihinde kesinleşen 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 nolu Meclis Kararları'na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
Sayın halkımıza duyurulur.
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek : 245 no'dan 262 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (8 Sayfa)
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