11 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

11.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:50 Diriliş Ertuğrul

04:50 Aileler Yarışıyor

06:10 Seksenler

07:15 İncir Ağacı

08:25 Şampiyon

11:35 1'de Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

23:55 Atçalı Kel Mehmet

Kaynak: InterSinema.com