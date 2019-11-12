11 Kasım 2019 Haberleri
11 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
12.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 00:18
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- Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
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