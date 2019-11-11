11 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı
11 Kasım 2019 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Haberler
00:35 Sambo
01:25 Haberler
01:30 Bisiklet
03:00 Wrc
03:30 Spor Otomobil
05:00 Spor Otomobil
07:00 Snooker
09:00 Bisiklet
10:00 Bisiklet
11:00 Bisiklet
12:00 Tenis
13:00 Tenis
14:00 Tenis
15:00 Masa Tenisi
17:00 Spor Otomobil
19:00 Wrc
19:30 Snowboard
20:30 Serbest Kayak
21:30 Olimpiyat Oyunları
22:00 Olimpiyat Oyunları
23:00 Haberler
23:05 Masa Tenisi