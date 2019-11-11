11 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

11.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:25 Haberler

00:35 Sambo

01:25 Haberler

01:30 Bisiklet

03:00 Wrc

03:30 Spor Otomobil

05:00 Spor Otomobil

07:00 Snooker

09:00 Bisiklet

10:00 Bisiklet

11:00 Bisiklet

12:00 Tenis

13:00 Tenis

14:00 Tenis

15:00 Masa Tenisi

17:00 Spor Otomobil

19:00 Wrc

19:30 Snowboard

20:30 Serbest Kayak

21:30 Olimpiyat Oyunları

22:00 Olimpiyat Oyunları

23:00 Haberler

23:05 Masa Tenisi

Kaynak: InterSinema.com