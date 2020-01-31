31.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:11

11 kamyondan oluşan yardım konvoyu Akdeniz'den yola çıktı

MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın çağrısıyla başta Elazığ ve Malatya olmak üzere, deprem afetinden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere, 11 kamyondan oluşan yardım konvoyu yola çıktı.

Akdeniz ilçesinde toplanan; kuru gıda, su, ilaç, yaş sebze-meyve, giyim, ısıtıcı, halı, battaniye ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 kamyonluk konvoy bölgeye hareket etti. Ayrıca Akdeniz Belediyesi tarafından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Eski Hal Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından mevlit de okutuldu. Konvoyun hareketi öncesi bir konuşma yapan Başkan Gültak; yardım malzemelerinin; Kızılay ile koordinasyon halinde toplandığını ve Elazığ ve Malatya'da yaşayan deprem mağduru insanlara ulaştırılacağını belirterek, "Kampanyamıza destek veren tüm kardeşlerimize, işadamlarımıza, STK ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki zor günde hemen bir araya geliyor. Bu da bunun bir örneğidir. İnşallah bu yardımlarımızın, deprem mağduru kardeşlerimize faydası olacaktır. ve gerekirse bir kampanya daha düzenleyeceğiz" dedi.

AK Parti Milletvekili Hacı Özkan da, deprem bölgesi için Akdeniz'de başlatılan yardım kampanyası nedeniyle Başkan Gültak'a, Kızılay'a, hayırsever iş insanları ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız deprem bölgesine hareket ederek devletimizin büyüklüğünü gösterdiler. Aziz milletimiz de güç birliği ile göçük altında kalan kardeşlerimizin yardımlarına koştular. Tüm dünyaya, birliğimizi, beraberliğimizi ve güçlü kardeşliğimizi göstermiş olduk" diye konuştu.

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise, törende yaptığı konuşmada, "Depremin ilk anından

itibaren devletimiz, hükümetimiz alanda hazırdı. Anında müdahale edildi. Bu son derece anlamdı. En az bunun kadar anlamlı olan, tüm ülkemizin, milletimizin bir seferberlik ruhuyla yardıma koşmuş olmasıdır. Bu seferberliğin bir parçası olarak ilçemizde de Akdeniz Belediyesi öncülüğünde; Kızılay'ın, sivil toplum örgütleri, iş adamlarımızın destekleriyle anlamlı bir kampanya gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Türkiye Kızılay Derneği Şube Başkanı Muharrem Köse de, Kızılay gönüllüsü Türk milletinin, gerek nakit, SMS yardımları ve gerekse ayni yardımlarıyla gönlünün güzelliğini bir kez daha gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyemizin yardım konvoyu da hayırsever milletimizin bu erdemine, kadirşinas yardımseverliğine tercüman olmuştur. Belediye Başkanımız Gültak'a, insanımızın kara gün dostu olduğu için Mersin Kızılay ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz."

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte yardım kamyonları yola çıktı.

Kaynak: DHA

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