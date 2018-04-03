11. Kalkınma Planı Toplantısı Samsun'da Yapılacak

11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında 7 coğrafi bölge toplantısının beşincisi Samsun'da gerçekleştirilecek.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Samsun Valiliğinin ev sahipliğini yapacak 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları devam ediyor. Plan hazırlıkları kapsamında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların katılımıyla 81 ilde çalıştaylar düzenlendi. Bu toplantılara yaklaşık 12 bin kişi katılım sağladı ve plan çalışmalarına girdi sağlayacak önemli bilgiler elde edildi.

OKA'dan toplantıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu çalışmaların devamı niteliğinde ve 11. Kalkınma Planı hazırlıkları ile ilgili olarak yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın başkanlığında yedi coğrafi bölgede il valilerinin, il belediye başkanlarının, üniversite rektörlerinin ve meslek örgütlerinin başkanlarının katılımıyla toplantılar düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 7 coğrafi bölge toplantısının beşincisi Samsun'da gerçekleştirilecektir. 4 Nisan 2018, Çarşamba günü Samsun'da saat 09.30'da başlayacak ve tüm gün sürecek olan 11. Kalkınma Planı Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na Karadeniz Bölgesi'ndeki TR81 (Bartın, Zonguldak, Karabük), TR82 (Sinop, Kastamonu, Çankırı), TR83 (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat) ve TR90 (Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin) Düzey 2 İstatistiki Bölgelerinden oluşan toplam on altı ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile ticaret, sanayi, ziraat ve esnaf sanatkar odası başkanlarının katılımı öngörülmektedir." - SAMSUN