11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu

11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA