11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, faizin düşürülmesine yönelik atılacak adımların enflasyonun düşmesine ve yatırımların artmasına neden olacağını belirterek, "Böylece daha fazla büyüme ve üretime imkan sağlanacak. Artan üretim enflasyonu aşağıya çekecektir." dedi.

11. Kalkınma Planının görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "11. Kalkınma Planı yazılırken, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin yansıtılmamaya çalışıldığını, bunun için özel çaba harcandığını" ileri sürdü.

Zayıf bir dayanakla gelecek 5 yılın planlanamayacağını ifade eden Şener, "Hükümet kendi getirdiği plana inanmıyor. 2019'un yarısını bitirdik. Nasıl oluyor da 2019 yılını planlıyorsunuz?" diye sordu.

Şener, hükümetin ekonomik sorunların çözümü için yöntem belirlemediğini savunarak, "Ekonomik sorunları çözemeyen hükümet bir çözüm yolu bulmuş, ekonomik göstergeleri ayarlıyor. Sizin göreviniz plan ve programlarınızı düzgünce uygulamak ve ekonomik sorunları aşmak. Hiçbirini yapmıyorsunuz, ekonomiyi rant ekonomisine çeviriyorsunuz. Her yerde yağma, israf." şeklinde konuştu.

"Ya biz bu dünyada yaşamıyoruz ya da hükümet başka bir dünyada yaşıyor." diyen Şener, "Cumhurbaşkanının açıkladığı 2023 hedefleri ne oldu? Çamura mı battı?" sorularını yöneltti.

Türkiye'nin 5 yıl önceki Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının 11. Kalkınma Planında hedef olarak gösterilmesini eleştiren Şener, "Yazık değil mi bu ülkenin 10 yılına?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a yönelttikleri soru önergelerine, zaten bildikleri, "kanun ve kaynaklarda yazılı" cevapları aldıklarını anlatan Şener, Oktay'dan soru önergelerini, gerçek cevaplara yer vererek yanıtlamasını istedi.

CHP'li Şener'in konuşması sırasında AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Şener'den, nazik bir dil kullanmasını isteyerek, "Sayın Oktay'a talimat veremezsiniz." dedi.

Bu sözler üzerine Çelebi ile Şener arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Çelebi'ye, "Nasıl söyleyeceğimi senden öğrenmeyeceğim. Uyanmadığınız için uyanasınız diye sert söylüyorum." sözlerini sarf eden Şener, hükümetin 11. Kalkınma Planı'nı geri çekerek, 2020-2023 dönemine ilişkin yeni bir plan hazırlaması gerektiğini savundu.

"Özel sektörde olsanız neyi rehber alacaksınız?"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, hükümetin ilgili metinlerinde ve hükümet üyelerinin konuşmalarında yaklaşık 10 yıldır 2023 hedeflerinin sıralandığını, ancak 11. Kalkınma Planı'nda bu hedeflere yönelik herhangi bir açıklamanın bulunmadığını söyledi.

Türkiye için bu yıl çıkarılarak 2020-2023 dönemine yönelik bir plan hazırlanmasının daha doğru olacağını dile getiren Tatlıoğlu, bugüne kadar yapılan planların hedeflerinin tutturulamadığını savundu. Tatlıoğlu, "9. Kalkınma Planı yüzde 100 sapmış. 10. Kalkınma Planı'nda sapmayan bir şey yok. Merkez Bankasının bütün raporlarında sapma var. Türkiye'de özel sektörde olsanız neyi rehber alacaksınız?" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır,AK Parti iktidarlarında 3 kalkınma planı döneminin tamamlandığını, bunların dördüncüsünün 11. Kalkınma Planı olduğunu belirtti.

Planda "bonkörce hedefler" bulunduğunu savunan Sındır, 11. Kalkınma Planı'nın, emekçi kesime "Kemerlerinizi sıkın." dediğini iddia etti.

Türkiye'de tarım sayımının en son 2001 yılında yapıldığına dikkati çeken Sındır, "17 yıldır bu ülkede genel tarım sayımı yapılmamış. Aradan geçen süreden sonra Kalkınma Planı'nda 'Tarım sayımı yapılacak.' deniliyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde tarım sayımının yapılmaması düşüncesizlik mi yoksa beceriksizlik mi?" ifadelerini kulandı.

"Refah artışı hedefleniyor"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 11. Kalkınma Planı'nda ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik ile refah artışının hedeflendiğini söyledi.

Daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye erişileceğini dile getiren Erim, 11. Kalkınma Planı döneminde istikrarlı ve güçlü büyüme, rekabetçiliğin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Faiz oranlarının yatırımları etkilediğine işaret eden Erim, "Faizin düşürülmesine yönelik atılacak adımlar, enflasyonun düşmesine ve yatırımların artmasına neden olacak. Böylece daha fazla büyüme ve üretime imkan sağlanacak. Artan üretim enflasyonu aşağıya çekecektir." dedi.

Erim, Kalkınma Planı döneminde Türk markaların bilinirliğinin artırılması, daha rekabetçi hale getirilmesi ve üretimde yeni teknolojilerin kullanılmasıyla çağın yakalanabileceğine de işaret etti.

Kaynak: AA