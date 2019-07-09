11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hukukta öngörülebilirlik, geriye yürümezlik, genellik, kazanılmış hakların korunması, eşit muamele, açıklık ve belirlilik ilkeleri yasama faaliyetlerinin temelini oluşturmaya devam edecektir. İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama gözden geçirilerek, bireylerin hak ve özgürlük alanlarının geliştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 11. Kalkınma Planı'nın sunumunu yapan Oktay, Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konum ve tarihi geçmiş sebebiyle geçmişten bugüne göç olayları ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türkiye'nin, 2011 yılında başlayan Suriye krizi sonrası büyük bir göç dalgasıyla karşılaştığına işaret eden Oktay, uluslararası geçici koruma statüsüne sahip yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli'nin misafir edildiğini kaydetti. Fuat Oktay, 11. Kalkınma Planı döneminde insan haklarına uyumlu, insan onuruna yakışır, güvenli, düzenli, veriye dayalı ve kontrol edilebilir dış göç yönetimi amaçlandığını belirtti.

Oktay, göç yönetiminin kurumsal yapısının güçlendirileceğini ve etkinliğinin artırılacağını dile getirerek, "Göç Strateji Belgesi"nin çıkarılacağını bildirdi. Oktay, "Düzensiz göçün engellenmesi ve göçün düzenli olarak gerçekleşebileceği bir yapı için uluslararası iş birliği geliştirilecektir. Uluslararası koruma ve geçici koruma altındakilerin sosyal hayata uyumu artırılacaktır." diye konuştu.

11. Kalkınma Planı döneminde Türkiye'de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına yönelik politikalara ağırlık verileceğini ifade eden Oktay, "Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır." dedi.

Millet Bahçeleri

Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunmasının temin edileceğini vurgulayan Oktay, "Bu alanların kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere duyarlı olarak insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. Plan döneminde şehirlerimizde sağlıklı yaşam alanları oluşturmak, kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için Millet Bahçeleri 81 ile yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon metrekare alanda Millet Bahçesi yapılacaktır." diye konuştu.

Oktay, İstanbul'da fay hattına yakın olan alanların tespit edilerek kentsel dönüşüm çalışmalarında önceliklendirilmesinin sağlanacağını belirterek, "Ayrıca İstanbul'da mevcut yapı stoğu dikkate alınarak, kentsel dirençliliğin artırılması amacıyla mevcut altyapı sistemlerinde afet risk önceliklendirme çalışması yapılarak ihtiyaç duyulanlar yenilenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplu taşıma sistemleri kullanımının yaygınlaştırılmasını teminen tek kart ödeme sisteminin hayata geçirileceğini aktaran Oktay, "Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecektir. Yaya yolları ve kaldırımlar ile ilgili standartlar oluşturulacak, bisiklet kullanımını teşvik edilecektir. Mevcut altyapının daha verimli kullanılabilmesi, trafik güvenliğinin artırılması, ulaşım talebinin doğru bir şekilde yönetilebilmesini teminen akıllı ulaşım sistemi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kalkınması ancak hukukun üstünlüğüne dayanan, toplumsal düzene ve bireysel haklara saygıyı ilke kabul eden, Anayasa'da güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren, hak ihlallerine karşı etkili bir şekilde mücadele eden bir yönetim anlayışı ile mümkündür.

Bu kapsamda, yasama, yürütme ve yargının hukuka bağlı olduğu, temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında bulunduğu, idarenin tüm işlem ve eylemlerinin yargı denetimine açık olduğu, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile kanun karşısında eşitlik ve sorumluluğun benimsendiği, vatandaşlara etkin hak arama yollarının sağlandığı hukuk devleti anlayışının daha da güçlenmesi, kurumsallaşması ve pekişmesi Plan döneminin en önemli önceliklerden birini oluşturmaktadır.

Hukukta öngörülebilirlik, geriye yürümezlik, genellik, kazanılmış hakların korunması, eşit muamele, açıklık ve belirlilik ilkeleri yasama faaliyetlerinin temelini oluşturmaya devam edecektir. İfade özgürlüğüne ilişkin mevzuat ve uygulama gözden geçirilerek, bireylerin hak ve özgürlük alanlarının geliştirilmesi yönünde düzenlemeler yapılacaktır.

Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kamu kurumlarının kapasiteleri geliştirilecek ve etkin koordinasyon sağlanacaktır."

Oktay, vatandaş memnuniyetini esas alan, şeffaf, hesap verebilir, etkin, özel sektör ve sivil toplumla katılımcı bir yaklaşımla çalışan ve toplumsal potansiyeli güçlü bir biçimde harekete geçiren demokratik bir yönetim anlayışıyla kamuda demokratik müessese ve usullerin güçlendirilmesinin 11. Kalkınma Planı döneminin temel hedeflerinden olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yardım elini dünyanın mazlum coğrafyalarına uzatmaya devam ettiğine işaret eden Oktay, "Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere yönelik gerçekleştirdiği Resmi Kalkınma Yardımları Onuncu Kalkınma Planı döneminde düzenli bir şekilde artış göstermiş, 2018 yılı öncü verilerine göre 8,6 milyar dolara ulaşmıştır. Öncü verilere göre Türkiye, 2018 yılı toplam resmi kalkınma yardımları tutarı açısından OECD Kalkınma Yardımları Komitesi üye ülkeleri ile kıyaslandığında altıncı sırada, resmi kalkınma yardımları-milli gelir oranı açısından ise birinci sırada yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmenin hızlı ve etkili yapısıyla bu çerçevede uygulanacak en üst politikaların belirlendiği 11. Kalkınma Planı'nın kamu kurumlarınca kararlı ve etkin bir şekilde uygulanmasının amaçlandığını dile getirerek, kalkınma planındaki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirmesinin etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizması aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve her yıl bir rapor şeklinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Oktay, konuşmasını 11. Kalkınma Planı çalışmalarına katkı ve emek verenlere teşekkür ederek tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA