11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "11. Kalkınma Planı, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için kullanılabilecek önemli bir fırsattı. Bunu derli toplu bir program halinde kamuoyuna sunabilseydik, krizden çıkmak için gerekli olan güveni yaratabilirdik ama fırsat kaçtı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sürüyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şahsı adına söz alarak, 11. Kalkınma Planı'nın toplumun ilgili kesimleriyle, sendikalarla paylaşılmadığını savunarak, plana yönelik eleştirilerde bulundu.

"Halkın ihtiyaçları hiç sorulmadan yalnızca sarayda yaşayanlar tarafından yapılmış, meclis komisyonunda tek bir virgülüne bile dokunulmamış, milletvekillerinin okumasına bile fırsat tanınmayan bir plan halkın yararına olabilir mi?" diye soran Baş, "Elinizi vicdanınıza koyup bu soruya cevap vermenizi ve buna göre karar vermenizi istiyorum." diye konuştu.

"Plan" denildiğinde sosyalist ve komünistlerin akla geldiğini söyleyen Baş, "Plan bizim işimiz. Bu meselenin temelinde aslında böyle bir ayrım var. Kapitalist düzende plan yapamazsınız ama kapitalist düzende bile birtakım düzeltmeler yapılabilir, siz onu da yapmıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kalkınma planının amacı olmadığını savunan Baş, "Türkiye İşçi Partisi 1978'de demokratikleşme için plan yapmış. Oturmuş, memleketin bütün akademisyenlerini, yazarlarını, çizerlerini, sanatçılarını çağırmış. Bir okuyun, plan nasıl yapılır bir görün bakayım." dedi.

Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesimin toplam servetten aldığı payın AK Parti iktidarında yüzde 39'dan yüzde 54'e çıktığına dikkati çeken Baş, şöyle devam etti:

"Bu planınız, 'Ey işçiler, emekçiler, yoksullar, siz sürünmeye devam edin, biz sizden aldıklarımızı zenginlere, holding sahiplerine vermeye devam edeceğiz.' diyor. Bu planın toplamına baktığımda gördüğüm şey, işçiye diyorsunuz ki 'İş bulursan şükret, ayda 2 bin lira maaş alırsan daha ne istiyorsun? Biz seni sendikasız, sigortasız, ölümüne çalıştırmaya devam edeceğiz.' Kadınlara diyorsunuz ki 'Evde otur, çocuğuna bak, toplumsal hayata girme.' Gençlere diyorsunuz ki 'Bin bir zorlukla okusan da işsiz kalacaksın, kalmazsan piyasada ucuz iş gücü olacaksın.' Ama diyorsunuz ki 'Bizim yandaşlarımız var, patronlar var, onları zengin etmeye devam edeceğiz, onların servetine servet katmaya devam edeceğiz.' Biz de buna izin vermeyeceğiz"

"Bu planda ekonomik kriz yok sayılmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 11. Kalkınma Planı'nın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir plan olmaktan uzak olduğunu savundu.

"Bir planda, gömleğin iliklenecek ilk düğmesinin doğru teşhis" olduğunu belirten Öztrak, "Bu planda ülkemizin içinde bulunduğu, vatandaşın tenceresini boşaltan, cebinde yangın çıkaran ekonomik kriz yok sayılmıştır. Bu planda, 'tek adam, parti devleti rejimi'nde hızla yıpratılan hukuk devletinin ve demokrasinin, sarayın kerameti kendinden menkul enflasyon-faiz teorilerinin, kazanç yerine borcu önceleyen ekonomiyi şişirme stratejisinin ülkeyi içine soktuğu krizden tek bir kelimeyle dahi bahsedilmemektedir." diye konuştu.

Öztrak, 11. Kalkınma Planı'nın, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için kullanılabilecek önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Bunu Meclisimizde doğru düzgün tartışabilseydik, baz yılını doğru düzgün yazabilseydik, derli toplu bir program halinde kamuoyuna sunabilseydik, bu planı kullanmak suretiyle bu krizden çıkmak için gerekli olan güveni yaratabilirdik ama fırsat kaçtı. Bu iktidar, aslında krizde kullanılabilecek bütün araçları boşa harcamakta çok mahir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA