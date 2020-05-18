11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem de mamul haline getiriyor
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11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem de mamul haline getiriyor

11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem de mamul haline getiriyor Hammadde üreterek mamul haline getiren Türkiye'nin tek kadın kooperatifi üretmeye devam ediyor KAÇEM Başkanı Fatma Andaç: "Tarlamızdan kavanoza kadar kendi ürünümüz" Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde kurulan Kadın...

11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem de mamul haline getiriyor
18.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:28

11 kadın çiftçi hem tarlalarında üretiyor hem de mamul haline getiriyor

Hammadde üreterek mamul haline getiren Türkiye'nin tek kadın kooperatifi üretmeye devam ediyor

KAÇEM Başkanı Fatma Andaç:

"Tarlamızdan kavanoza kadar kendi ürünümüz"

KAYSERİ - Bünyan'ın Karahıdır Mahallesi'nde kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'ndeki çiftçi kadınlar tarlalarında hammadde üretmeye, tarlalarından topladıkları ürünleri de mamul haline getirmeye devam ediyor. KAÇEM Başkanı Fatma Andaç, pandemi döneminde ürettikleri organik ürünlerle insanların sağlıklı beslenmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Tarım Bakanlığı'nın açmış olduğu proje ile bu programlara ve sonrasında kendi bahçelerinde organiğe başladıklarını ifade ederek, kurdukları kooperatifle 11 kadın olarak çalıştıklarını söyledi. Tarladan kavanoza kadar kendi ürünleri olduğını vurgulayan Başkan Andaç; "Tarım Bakanlığının açmış olduğu bir proje ile bu programa başladık. Kurs aldık. Aldığımız kurs neticesinde kendi bahçemizde organiğe başladık. Kendi tarlamızda, bahçemizde ürettiğimiz çileklerimiz, domateslerimiz, vişnelerimizi buraya getirip salçaya, reçele dönüştürüyoruz. Kendi unumuzdan eriştemizi, makarnamızı kesiyoruz. Burada bir kooperatif kurduk, kendi halimizde çalışıyoruz. 11 bayan olarak çalışıyoruz. Herkes ayrı ayrı yerlerden geliyorlar. Tarlamızda üretiyoruz. Tarlamızdan kavanoza kadar kendi ürünümüz. Organik olarak burada yapıyoruz" dedi.

Yapılan tüm ürünlerin kendilerinin ürettiğini belirten KAÇEM Başkan Yardımcısı ve organik tarım üreticisi Şükran Baş Doğan ise, tarlalarından çıkmayan bir ürünü işlemediklerini söyledi. Baş Doğan; "Organik sertifikalı parsellerimizde sebze üretiyoruz. Bu sebzelerimizi; Tarım Bakanlığının Eğitim Yayın Dairesinin bir projesi olan tadilatını Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı, tefrişatını Tarım Bakanlığının yaptığı kooperatifimizin içinde ürünlerimizi mamul hale getiriyoruz. Sağlıklı ürünler üretmeye çalışıyoruz. Geleneksel yöntemler ile yapıyoruz. Şuanda erişte sezonundayız. Günde 60 kilo undan 50 kilo erişte üretiyoruz. Ama önümüzdeki günlerde çilek çıkacak, mesela çilek üreteceğiz. Halde getirip yapmadığımız için, tarladan ne getirirsek o kadar yapıyoruz. 50 kilo 100 kilo çileğimizi getirip burada o gün onu işliyoruz. Sonrasında kayısı çıkıyor kayısıyı işliyoruz. Tarlamızda olmayan bir ürünü mamul hale getirmiyoruz. Bütün yaptığımız ürünlerin hammaddesi kendi tarlalarımızda ürettiğimiz sertifikalı ürünler ile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürettikleri organik ürünleri çeşitli platformlarda vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Baş Doğan; "Ürettiğimiz ürünler şuanda Kayseri Üniversitesinin Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulunun satış ofisinde satıyoruz. İnternet sitelerinde satıyoruz. Ankara, İzmir ve İstanbul'da satıyoruz. İstanbul kısıklıda ki tarım kredi kooperatif birliğinin ilk açtığı dükkan da satıyoruz. Telefon kadar yakınız biz herkese. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin doğal ürünler hobi bahçesi var. Orada bizim satış ofisimiz var. Sezon açıldığında orada satışlarımız var. Yine aynı zamanda KAPTAR Organik Üreticiler Birliği'nin çiftçi üyeleriyiz. Ağustos ayının ilk haftasında, tarlalarda sebzelerimiz tam olduğunda pazarımız açılır. Erciyesevlerdeki Perşembe pazarının oradadır. Pandemi sebebi ile burada kısıtlı imkanlar ile çalışıyoruz ama tarlada son derece hızlı çalışıyoruz. Fidelerimizi yaptık. Sebze üretmeye başladık. Hiç endişeleri olmasın Ağustosun ilk haftasında tüketicilerimiz ile buluşacağız" şeklinde konuştu.

"İnşallah ISO 22000 Kalite Belgemiz olacak"

Çeşitli eğitimler aldıklarını ve ISO 22000 Kalite Belgesini almaya hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Şükran Baş Doğan; "Bu süreçte almış olduğumuz birçok eğitim var. İlk yardım eğitimi var. Yangının nasıl söndürüleceğine dair eğitimler aldık. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlattıktan sonra İSO 22000 kalite belgemiz olacaktır. Kayserinin geleceğini için, çocukları için, onların sağlığı için çalışıyoruz. Sıkıntılı süreçte bizim ürettiğimiz kadar var. Sentetik, kimyasal gıdalardan uzak dursunlar ki insanların bağışıklık sitemini daha iyi hale getirelim. Türkiye'de kendi tarlasında ürettiğini mamul hale getiren ilk ve tek kooperatifiz. Bu konuda görüştüğümüz birçok kooperatif ayı şeyi söylüyor. Biz tarlada ürettiğimiz sebzeleri mamul hale getiren hammaddesini organik olarak üreten tek kadın kooperatifiyiz. Kendi imkanları ile bir yerlere gelmeye çalışan tek kadın kooperatifiyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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