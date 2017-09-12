Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden, Musul ve Telafer'deki sağlık ihtiyaçları ve yapılması gerekenler ile Irak Türklerinin sağlık sektöründe daha etkili olması için stratejilerin görüşüldüğü Ankara'daki 11. Irak Sağlık İstişare Toplantısı'na katıldı.



ESOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ESTÜDAM Müdürü Prof. Dr. Hilmi Özden toplantıda yaptığı konuşmada, Musul ve Telafer'in yapılanması ile Kerkük Türkleri için sağlık hizmetlerinde önceliğin "Koruyucu Hekimlik" olması gerektiğini bildirdi.



Bebeklerin ve gebelerin aşılanması, suların klorlanması, atıkların toplanması ve başta hijyen olmak üzere sağlık eğitiminin yaygınlaştırılması ile afet tıbbi konusunda bilinçlendirmenin gerektiğini belirten Özden, tedavi edici koruyucu tıp olmadan sadece masrafları artıracağını dile getirdi.



Özden, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı desteğiyle bölgeye mobil hastaneler kurulduğunu aktardı.



Ortadoğu gençleri üzerine oynanan büyük oyunların olduğunun altını çizen Özden, ayrıca uyuşturucu alışkanlığıyla da mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.



Türkmeneli Dernekler Federasyonu ile Yurt Dışındaki Iraklı Doktorlar Derneği (YDIDD) Başkanı Op. Dr. Aydın Beyatlı da Irak'ta AFAD, TİKA ve Kızılay'ın yardımları konusunda bilgi verirken bu kurumlara teşekkür etti.