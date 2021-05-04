11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
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11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi

11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 11'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Yusuf Eymen Akyol'un cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 11'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Yusuf Eymen Akyol'un cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Pınarbaşı ilçesinde Şükran Akyol, dün akşam saatlerinde eşi Alptuğ dışarıdayken, odasında uyuyan oğlu Yusuf Eymen'i bırakıp ekmek almak için markete gitti. Bu sırada uyanan Yusuf Eymen, 11'inci kattaki evlerinde odasının penceresinden aşağıya bakarken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Eymen Akyol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yusuf Eymen'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak bugün öğlende Karslı Camii'ne getirildi. Buradaki cenazede Muay thai milli takım sporcusu Alptuğ Akyol, taziyeleri kabul etti. Bazı yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yusuf Eymen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.GERİYE BABASIYLA BİRLİKTE RİNGTE ÇEKİLEN LARI KALDI

Bu arada Yusuf Eymen'den geriye babası ile ringde çekilen fotoğrafları kaldı. Görüntülerde eline boks eldiveni geçiren Yusuf Eymen'in babasıyla boks yaptığı görüldü. 


11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi
11'inci kattan düşen Yusuf Eymen, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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