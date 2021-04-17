11'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERVE, HAYATINI KAYBETTİ
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11'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERVE, HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Merve Sazlık (14), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Merve Sazlık (14), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Sazlık, oturdukları 11'inci kattaki evlerinde hava almak için balkona çıktı. Bir süre sonra Sazlık, dengesini kaybedip, aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Sazlık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Sazlık'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

11'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERVE, HAYATINI KAYBETTİ
11'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERVE, HAYATINI KAYBETTİ
11'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERVE, HAYATINI KAYBETTİ
11'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERVE, HAYATINI KAYBETTİ
11'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERVE, HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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