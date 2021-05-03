11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 13 katlı binanın 11'inci katından düşen Yusuf Eymen Akyol (4), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de 13 katlı binanın 11'inci katından düşen Yusuf Eymen Akyol (4), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sularına Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi Sarıçimen Sokaktaki 13 katlı binanın 11'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Şükran Akyol oğlu Yusuf Eymen Akyol uyuduğu sırada markete ekmek almaya çıktı. Bu sırada uyanan Yusuf Eymen, çocuk odasının penceresini açtı. Küçük çocuk pencereden dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip 11'inci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Bu sırada marketten gelen anne Şükran Akyol, sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf Eymen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

   


- Kayseri
11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Son dakika... Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu
Son dakika... Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Cyle Larin Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 11'inci kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 22:37:50. #1.14#

title