11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kendisini Ziyaret Etmesiyle...

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kendisini Ziyaret Etmesiyle...

IHAAW135611-SIY/04-05-2018 - 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili iddialara yanıt vererek, “Evet doğru, gündüz vakti yapılan bir ziyaretti” dedi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kendisini Ziyaret Etmesiyle...

IHAAW135611-SIY/04-05-2018

- 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili iddialara yanıt vererek, "Evet doğru, gündüz vakti yapılan bir ziyaretti" dedi. 04.05.2018 13: 56: 11 TSI
NNNN - İSTANBUL

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