IHAAW135611-SIY/04-05-2018

- 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kendisini ziyaret etmesiyle ilgili iddialara yanıt vererek, "Evet doğru, gündüz vakti yapılan bir ziyaretti" dedi. 04.05.2018 13: 56: 11 TSI

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