AA 11'inci Amman Güvenlik Forumu

Ürdün Siyasi Partiler ve Parlamento İşleri Bakanı Maayita:

"Hızla yaşanan bölgesel ve uluslararası dönüşümler, bölgede birtakım değişimlerin meydana geleceğine işaret ediyor"

BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Voronkov:

"Ortadoğu ve Batı Afrika dünyada çekişmelerin en çok yaşandığı bölgelerdir. Ancak terörün asıl kurbanları arasında Araplar, Müslümanlar ve bölge halkları başta geliyor"

Ürdün Siyasi Partiler ve Parlamento İşleri Bakanı Musa el-Maayita, ülke olarak kendilerini kuşatan tehdit ve zorlukların farkında olduklarını, bu nedenle her zaman siyasi çözümden yana politika izlediklerini söyledi.



Maayita, Ürdün Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği "11. Amman Güvenlik Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, "Bizler Ürdün'de, tehdit ve zorlukların boyutlarını fark ediyoruz. Bu nedenle asıl amacı siyasi çözümlere ulaşmak olan ülkemizin diplomasi ve siyaseti, sürekli hikmetli ve dengeli yürütüldü." dedi.



Bölgesel ya da uluslararası meselelerde her zaman diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulunduklarını belirten Maayita, Suriye krizinde de başından beri şiddetten uzak şekilde barışçıl ve siyasi çözümden yana duruş sergilediklerini dile getirdi.



Ürdün'ün sınırlı gelir kaynakları ve ekonomik zorluklara rağmen Suriyeli mültecilere her türlü insani yardımda bulunduğunu aktaran Maayita, şunları kaydetti:



"Hızla yaşanan bölgesel ve uluslararası dönüşümler, bölgede birtakım değişimlerin meydana geleceğine işaret ediyor. Mevcut çekişmelerin devamı ve bölge ülkelerine yönelik bölünme tehlikesinin yanı sıra mülteci sayısındaki ciddi artış bunların başında geliyor. Bütün bu bölgesel ve uluslararası riskler sürerken, Filistin davası ve Kudüs'teki kutsalları korumak Ürdün siyasetinin önceliği olmaya devam edecek."



Terör bütün herkesi etkiliyor



Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Ivanovich Voronkov ise konuşmasında, terörün herkesi etkilediğine, dolayısıyla hiçbir din veya ırkla ilişkilendirilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.



Voronkov, "Ortadoğu ve Batı Afrika dünyada çekişmelerin en çok yaşandığı bölgelerdir. Ancak terörün asıl kurbanları arasında Araplar, Müslümanlar ve bölge halkları başta geliyor." diye konuştu.



Ürdün'de bugün başlayan ve iki gün sürecek 11. Amman Güvenlik Forumu'na çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılıyor.