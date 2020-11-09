İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

09.11.2020 02:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 03:10

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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