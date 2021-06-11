11 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
11 Haziran 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Kupa Gecesi
04:00 Spor Artı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
12:30 Özel Röportaj
12:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
15:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
18:00 Spor Merkezi
19:00 Kupa Akşamı
22:00 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
22:35 Avrupa Şampiyonası Finaller
22:45 Devre Arası
23:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
Kaynak: InterSinema.com