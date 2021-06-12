11 Haziran 2021 Haberleri
11 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- İşin uzmanı '4 lira bile olabilir' diye açıkladı! Ekmekte zam tehlikesi
- Çocuğunu parka götürmek için dışarı çıkan baba, silahlı saldırıda öldü
- Tavuk kanadına zehir attığını düşündüğü kocasını uyurken yaktı
- Beşiktaşlıları yıkan iddia! Rachid Ghezzal, Al Nassr'la ön protokol imzaladı
- İtalyanlar bile çıkardığı topa inanamadı! Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışla gündeme oturdu
- Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi
- Lise öğrencilerine karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek
- Bozuk bilgisayarla adım attığı işte milyonlar kazanan girişimci Freddie Figgers insanlara tavsiyesini açıkladı: Koşullara baş eğmeyin
- Balkondan düşerek feci şekilde can veren genç modelin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
- UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Büyük maçlara İstanbul ev sahipliği yapacak
- Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Oytun Özdoğan yaptığı paylaşımla takıma veda etti
- Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum
- Arkadaşlarıyla tartışan genci öldüren polis memuru tutuklandı
- Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde 11 Haziran'da çıktığı 2 maçı da kazanamadı
- Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel dahil gözaltına alınan 3 şüpheli serbest
- Sağlık Bakanı Koca: Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız
- Karısının başka erkekle ilişkisini kaldıramayan adam, kızlarını öldürüp cesetlerini okyanusa attı
- EURO 2020'nin açılış maçında İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti
- Tam 'bitti' derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
- Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler
- Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
- 'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü
- 'Nuriş Kardeşler'e yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
- Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu
- NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
- Otobüsteki herkes korkudan birbirine baktı! Annesinin kucağındaki bebeğin ayağı kapıya sıkıştı
- Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi
- Zeljko Obradovic parkelere geri dönüyor
- Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı
- DSÖ'den maskeyi çıkarmayı bekleyenlere kötü haber: Herkes aşı olsa da takılmalı
- Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
- Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü
- Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı
- Şehir şehir gezip dert dinliyor! Kendisini ağlatabilene 100 lira veriyor
- Sergen Yalçın'a nazar değiyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kaza atlattı
- İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
- Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının azmettiricisi gözaltına alındı
- Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisi Assan Gıda, ABD'li Kraft Heinz'a satıldı
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız