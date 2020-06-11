11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 11 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 İsveç - Türkiye 00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Arnavutluk 00:30 Türkiye - Arnavutluk 02:15 Spor Artı 02:15 Aktüel Futbol 03:30 Spor Artı 03:45 İngiltere Premier Lig Goller 04:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma 04:00 Juventus - Roma 05:00 Almanya - Fransa 05:45 Spor Akşamı 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Rusya - Hırvatistan 07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa 07:25 İngiltere Premier Lig Özetler 07:55 Spor ve Sağlık 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:50 Efsanelerin İzinde 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 İngiltere Premier Lig Goller 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Gündem Futbol 14:00 TBMM-TV 15:00 Unutulmaz Maçlar 16:40 Almanya Bundesliga Özetler 17:00 Ustalara Saygı 17:25 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa 17:25 Uruguay - Fransa 17:30 Rusya - Hırvatistan 17:45 Süper Ligbaşakşehir Goller 17:45 Başakşehir Goller 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 Geri Sayım 20:00 Juventus - Roma 20:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan 20:00 Arjantin - Hırvatistan 21:45 İngiltere Premier Lig Goller 22:00 Spor Akşamı 22:00 İleri Üçlü 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com