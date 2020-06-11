11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
11 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İsveç - Türkiye
00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Arnavutluk
00:30 Türkiye - Arnavutluk
02:15 Spor Artı
02:15 Aktüel Futbol
03:30 Spor Artı
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma
04:00 Juventus - Roma
05:00 Almanya - Fransa
05:45 Spor Akşamı
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Rusya - Hırvatistan
07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
07:55 Spor ve Sağlık
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Gündem Futbol
14:00 TBMM-TV
15:00 Unutulmaz Maçlar
16:40 Almanya Bundesliga Özetler
17:00 Ustalara Saygı
17:25 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa
17:25 Uruguay - Fransa
17:30 Rusya - Hırvatistan
17:45 Süper Ligbaşakşehir Goller
17:45 Başakşehir Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Geri Sayım
20:00 Juventus - Roma
20:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan
20:00 Arjantin - Hırvatistan
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
22:00 Spor Akşamı
22:00 İleri Üçlü
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com