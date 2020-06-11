11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

11 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
11.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İsveç - Türkiye

00:30 Uefa Euro 2020 Eleme Karş. Türkiye - Arnavutluk

00:30 Türkiye - Arnavutluk

02:15 Spor Artı

02:15 Aktüel Futbol

03:30 Spor Artı

03:45 İngiltere Premier Lig Goller

04:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması Juventus - Roma

04:00 Juventus - Roma

05:00 Almanya - Fransa

05:45 Spor Akşamı

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:45 Süper Lig Beşiktaş Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Rusya - Hırvatistan

07:00 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa

07:25 İngiltere Premier Lig Özetler

07:55 Spor ve Sağlık

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Gündem Futbol

14:00 TBMM-TV

15:00 Unutulmaz Maçlar

16:40 Almanya Bundesliga Özetler

17:00 Ustalara Saygı

17:25 2018 Dünya Kupası Çeyrek Final Karş. Uruguay - Fransa

17:25 Uruguay - Fransa

17:30 Rusya - Hırvatistan

17:45 Süper Ligbaşakşehir Goller

17:45 Başakşehir Goller

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Spor Merkezi

19:30 Geri Sayım

20:00 Juventus - Roma

20:00 2018 Dünya Kupası D Grubu Karş. Arjantin - Hırvatistan

20:00 Arjantin - Hırvatistan

21:45 İngiltere Premier Lig Goller

22:00 Spor Akşamı

22:00 İleri Üçlü

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Cadde ortasında komşusunu defalarca bıçakladı! Tüyler ürperten o an kamerada
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Berat Albayrak Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Fatma Girik Simge Sağın Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Fatih Terim Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: 11 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 06:46:06. #1.15#
title