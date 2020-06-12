11 Haziran 2020 Haberleri
11 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
12.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:15
- Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
- Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
- Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
- Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
- Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
- Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
- Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
- İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
- FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
- Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti
- ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
- Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
- Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
- Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
- Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
- Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
- Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
- Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
- Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
- Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
- İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
- Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
- İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
- Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
- Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
- 19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü
- George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
- Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
- Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
- Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
- Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
- Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
- Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
- Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
- Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
- Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
- Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti
- Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
- CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu