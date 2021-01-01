11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama
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11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama

01.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:23
11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama

ISPARTA'da 11 gündür kayıp olan Gülsüm Doğan (31), dron, iz takip ve kadavra köpekleriyle aranıyor.

ISPARTA'da 11 gündür kayıp olan Gülsüm Doğan (31), dron, iz takip ve kadavra köpekleriyle aranıyor.

Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık günü evinden çıktı. En son Gökçay Mesire Alanı'nda görülen Doğan, geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, bugün, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Dronla havadan kontrol yapılan bölgedeki arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor.


11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama
11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama
11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama
11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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