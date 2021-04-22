11.Gün sahur menüsü! 23 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü
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11.Gün sahur menüsü! 23 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

11.Gün sahur menüsü! 23 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının onuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberi

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on birinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

10.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

-Ekmek Üstü Lezzetler

-Mercimek çorbası

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- zeytin

- yeşillik

- Bol su

EKMEK ÜSTÜ LEZZETLER

11.Gün sahur menüsü! 23 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü

Avokado Soslu Ekmekler için gereken malzemeler

- ½ avokado

- Biraz tuz ve karabiber

- 1 tane haşlanmış yumurta

- Beyaz peynir ya da lor

Avokado Soslu Ekmekler yapılışı

- Öncelikle yarım olgunlaşmış avokadoyu ezin tuz ve karabiber ekleyip sos haline getirin.

- Kızarttığını ekmeye sürün üzerine peynir ve yumurtayı dilimleyin.

Fıstık Ezmeli ekmek için gereken malzemeler

- Fıstık ezmesi

- muz

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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