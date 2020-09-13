11 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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11 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 farklı hırsızlık suçundan toplam 26 yıl 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

11 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
13.09.2020 20:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:17

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 farklı hırsızlık suçundan toplam 26 yıl 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada;11 farklı Hırsızlık suçundan toplam 26 yıl 25 gün hapis cezası ile aranan M.Ş.A. isimli şüpheli 12.09.2020 günü Tatvan'da yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli adli işlemlerinin ardından Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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