11 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı 11 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı -11 farklı hırsızlık olayının şüphelisi iki şahsın yapılan sorgusunda 39 farklı suç kaydı olduğu belirlendi Gaziantep'te 11 farklı hırsızlık olayını araştıran polis yakaladıkları iki şüphelinin suç kaydını görünce şaşkına döndü.

11 farklı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

-11 farklı hırsızlık olayının şüphelisi iki şahsın yapılan sorgusunda 39 farklı suç kaydı olduğu belirlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 11 farklı hırsızlık olayını araştıran polis yakaladıkları iki şüphelinin suç kaydını görünce şaşkına döndü.

Gaziantep Emniyeti Şehitkamil İlçesinde bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana gelen 11 farklı hırsızlık olayına ilişkin yaptığı çalışma sonucu iki hırsızlık şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında ortaya çıkan suç kayıtları polisleri bile şaşkına çevirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 25, diğerinin 14 olmak üzere 39 farklı suçlatan kayıtları oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Oto hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı"

Şahinbey ilçesine bağlı Suyabatmaz Mahallesinde otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler olay mahallinde yaptıkları çalışma ve inceledikleri kamera kayıtları sonucu bir hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi. Hırsızlık Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA