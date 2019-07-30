11 Eylül saldırılarının 'beyni': İdam cezası almazsam Suudi Arabistan'a karşı şahitlik edebilirim

11 Eylül saldırılarının 'beyni': İdam cezası almazsam Suudi Arabistan'a karşı şahitlik edebilirim

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) vuran 11 Eylül 2001 saldırılarını planladığı iddiasıyla yargılanan Halit Şey Muhammed, idam cezasına çarptırılmaması durumunda, Suudi Arabistan'a tazminat davası açan mağdurlar için şahitlik etmeye istekli olduğunu açıkladı.

11 Eylül saldırılarının 'beyni': İdam cezası almazsam Suudi Arabistan'a karşı şahitlik edebilirim

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) vuran 11 Eylül 2001 saldırılarını planladığı iddiasıyla yargılanan Halit Şey Muhammed, idam cezasına çarptırılmaması durumunda, Suudi Arabistan'a tazminat davası açan mağdurlar için şahitlik etmeye istekli olduğunu açıkladı.

New York'da İkiz Kuleler'i ve Washington'da Savunma Bakanlığı Pentagon'u 11 Eylül 2001'de hedef alan saldırıların 'beyni' olduğu iddia edilen Muhammed'in dilekçesi Manhattan Bölge Mahkemesine 26 Temmuz'da ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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