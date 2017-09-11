11 Eylül Saldırılarında Hayatını Kaybedenler Anıldı
ABD'nin çeşitli eyaletlerinde düzenlenen törenle 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden 3 bin kişi anıldı.
ABD'nin çeşitli eyaletlerinde düzenlenen törenle 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden 3 bin kişi anıldı. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde düzenlenen törenle 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı. New York'ta Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Shanksville, Pennsylvania yakınlarında uçaklarla yapılan saldırılarda öldürülen yaklaşık 3 bin kişiyi anmak için Beyaz Saray'da bir araya gelindi.
İlk tören Beyaz Saray'da düzenlendi. Beyaz Saray yapılan törene ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump ile birlikte başkanlık etti. Törende 11 Eylül kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Arlington ilçesinde adliye binasının önünde, Pentagon'da hayatını kaybeden 184 kişi anıldı. Tören yerel saat 09.37'de saygı duruşuyla başladı. Pentagon'da düzenlenen törene ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford katıldı. Pennsylvania Shanksville'deki 11 Eylül anıtında düzenlenen törende ise Amerikan hükümetini Başkan Yardımcısı Mike Pence katılarak hayatını kaybedenler anıldı.
New York'daki törenler ise yerel saat olan 08.46'da başladı. Törende 11 Eylül kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
(Hasan Çelik / İHA)