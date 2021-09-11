11 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? 11 Eylül Cumartesi Masterchef potadaki isimler kim? - Haberler
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11 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? 11 Eylül Cumartesi Masterchef potadaki isimler kim?

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11 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? 11 Eylül Cumartesi Masterchef potadaki isimler kim?

Masterchef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Eleme adayları birer birer belli olurken 11 Eylül Cumartesi kim elendi merak edildi. İşte tüm bilgiler...

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef 7. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın son eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı? Potadaki isimler kimler? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan, ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Emre oldu. Böylece potaya çıkacak ilk ismi belirlenmiş oldu.

10 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu. Emre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. MasterChef 2021'de üçüncü haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Emre, beşinci eleme adayı olarak Dilara'nın ismini söyledi.

Oylama sonucunda ise adı en çok yazılan İbrahim, haftanın altıncı eleme adayı oldu. Böylece MasterChef'te haftanın eleme adayları; Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara, İbrahim oldu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: 11 Eylül Masterchef eleme adayı kim oldu? 11 Eylül Cumartesi Masterchef potadaki isimler kim? - Haberler
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