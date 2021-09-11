11 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Eylül'de yaşananlar!

11 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 11 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 11 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

• 1526 - Osmanlı Ordusu'na bağlı birlikler, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'e girdi.

• 1853 - Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.

• 1855 - Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle beraber Sivastopol'a girdi.

• 1919 - Amerikan Deniz Piyadeleri Honduras'ı işgal etti.

• 1919 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi'nin son günü kuruldu.

• 1919 - Sivas Kongresi'nin 8. Umumi toplantısında İrâde-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi.

• 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Yunan İşgali altındaki Bursa'ya girdi.

• 1923 - Mustafa Kemal, Halk Fırkası Başkanlığı'na seçildi.

• 1926 - Ankara otomatik telefon santrali işletmeye açıldı.

• 1941 - Van Gölü ve çevresinde deprem: 194 kişi öldü, 36 köy tamamen yıkıldı.

• 1944 - Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.

• 1954 - Ankara'da, "Kıbrıs Türktür Komitesi" kuruldu.

• 1957 - Ankara'da sağanak yağış sele yol açtı; Bent Deresi taştı, 133 kişi sele kapılarak öldü.

• 1973 - Şili'de Darbe: Şili'nin ilk sosyalist Başkanı Salvador Allende, Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Darbe sırasında Allende öldürüldü.

• 1980 - Şili'de yapılan referandumda, General Augusto Pinochet'nin görev süresi 8 yıl uzatıldı.

• 1992 - TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kuruldu.

• 1994 - Devrimci-Sol örgütünün firari lideri Dursun Karataş, Fransa'da yakalandı.

• 1994 - İstanbul DGM, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Gazetenin terörle mücadele yasasına aykırı yayın yaptığı ileri sürüldü.

• 1996 - Eski Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in üç kadın Avrupalı parlamentere "fahişe" demesiyle ilgili yargılama sonuçlandı. Gökdemir, 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkûm oldu.

• 2001 - 11 Eylül saldırılarında; 2976 kişi öldü, 6291 kişi de yaralandı.

• 2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Türkiye, Sırbistan'ı 83-82 yenerek finale yükseldi.

• 2012 - İstanbul Gazi Polis Merkezi'nde patlama meydana geldi, bir polis yaşamını yitirdi, dört polis ve dört vatandaş yaralandı. Patlamayı DHKP-C üstlendi.

• 2012 - Kuzey Kore'de yer alan ve ülkedeki birçok yapının minyatür şeklinde kopyalarını barındıran Pyongyang Folklor Parkı'nın açılışı yapıldı.

DOĞUMLAR

• 1182 - Minamoto no Yoriie, Japon Kamakura şogunluğu'nun 2. Şogunu (ö. 1203)

• 1476 - Louise de Savoie, Fransa Kralı I. François'nın annesi (ö. 1531)

• 1524 - Pierre de Ronsard, Fransız şairi (ö. 1585)

• 1743 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (ö. 1809)

• 1764 - Valentino Fioravanti, İtalyan besteci (ö. 1837)

• 1771 - Mungo Park, İskoç hekim ve kaşif (ö. 1806)

• 1786 - Frederich Kuhlau, Alman piyanist (ö. 1832)

• 1816 - Carl Zeiss, Alman iş adamı (ö. 1888)

• 1862 - O. Henry, Amerikalı öykü yazarı (ö. 1910)

• 1877 - Feliks Dzerjinski, SSCB'li Bolşevik önder ve ilk istihbarat servisi Çeka'nın kurucusu (ö. 1926) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

• 1877 - James Hopwood Jeans, İngiliz fizikçi, gök bilimci ve matematikçi (ö. 1946)

• 1885 - D. H. Lawrence, İngiliz yazar (ö. 1930)

• 1889 - Helmuth Theodor Bossert, Alman asıllı Türk dil bilimci ve arkeolog (ö. 1961)

• 1893 - Platon Alekseeviç Oyunskiy, Saha Türkü edebiyatçı, filolog ve siyasetçi (ö. 1939)

• 1895 - Vinoba Bhave, Hint aktivist ve toplumsal reformcu (ö. 1982)

• 1899 - Philipp Bouhler, Alman asker (ö. 1945)

• 1903 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (ö. 1969)

• 1916 - Ed Sabol, Amerikalı oyuncu ve görüntü yönetmeni (ö. 2015)

• 1917 - Ferdinand Marcos, Filipinler Devlet Başkanı (ö. 1989)

• 1917 - Herbert Lom, Çek sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2012)

• 1924 - Daniel Akaka, Amerikalı siyasetçi (ö. 2018)

• 1926 - Yevgeny Belyaev, Rus tenor ve Kızıl Ordu Korosu solisti (ö. 1994)

• 1929 - Burhan Doğançay, Türk ressam ve fotoğrafçı (ö. 2013)

• 1930 - Cathryn Damon, Amerikalı aktris (ö. 1987)

• 1930 - Salih Selim, Mısırlı millî futbolcu (ö. 2002)

• 1935 - Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk mimar, müzisyen, tiyatro ve sinema oyuncusu

• 1935 - Arvo Part, Estonyalı besteci

• 1935 - German Titov, Sovyet kozmonot (ö. 2000)

• 1936 - Ersun Kazançel, Türk oyuncu (ö. 1993)

• 1937 - Paola, Belçika Kraliçesi

• 1938 - Ciel Bergman, Amerikalı ressam (ö. 2017)

• 1940 - Brian De Palma, Amerikalı film yönetmeni

• 1940 - Nông D?c M?nh, Vietnamlı politikacı

• 1944 - Everaldo, Brezilyalı millî futbolcu (ö. 1974)

• 1945 - Franz Beckenbauer, Alman futbolcu

• 1945 - Leo Kottke, Amerikalı akustik gitarist Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• 1956 - Tony Gilroy, Amerikalı senaryo yazarı ve yönetmen

• 1958 - Altan Tan, Türk yazar ve siyasetçi

• 1958 - Roxann Dawson, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

• 1958 - Scott Patterson, Amerikalı aktör ve müzisyen

• 1960 - Hiroshi Amano, Japon fizikçi ve yarı iletken teknolojisinde uzman mucit

• 1961 - Virginia Madsen, Amerikalı oyuncu

• 1962 - Julio Salinas, İspanyol millî futbolcu

• 1964 - Victor Wooten, Amerikalı müzisyen

• 1965 - Beşşar Esad, Suriye Devlet Başkanı

• 1965 - Moby, Amerikalı müzisyen

• 1965 - Paul Heyman, Amerikalı profesyonel güreş menajeri, spiker ve yönetici

• 1967 - Harry Connick, Jr., Amerikalı müzisyen ve oyuncu

• 1968 - Slaven Bilic, Hırvat futbolcu

• 1969 - Gidget Gein, Amerikalı müzisyen (ö. 2008)

• 1970 - Fanny Cadeo, İtalyan oyuncu ve model

• 1970 - Taraji P. Henson, Amerikalı aktris ve şarkıcı

• 1974 - Mehmet Emin Toprak, Türk aktör (ö. 2002)

• 1977 - Ludacris, Amerikalı müzisyen

• 1977 - Matthew Stevens, Galli snooker oyuncusu

• 1978 - Dejan Stankovic, Sırp futbolcu

• 1979 - David Pizarro, Şilili futbolcu

• 1979 - Éric Abidal, Fransız futbolcu

• 1981 - Andrea Dossena, İtalyan futbolcu

• 1981 - Dylan Klebold, Amerikalı öğrenci ve Columbine Lisesi Katliamı faili

• 1981 - Özlem Türay, Türk tiyatro oyuncusu

• 1982 - Elvan Abeylegesse, Etiyopya asıllı Türk atlet

• 1983 - Vivian Cheruiyot, Kenyalı atlet

• 1985 - Shaun Livingston, Amerikalı basketbolcu

• 1987 - Robert Acquafresca, İtalyan futbulcu

• 1987 - Tyler Hoechlin, Amerikalı aktör

• 1990 - Jo Inge Berget, Norveçli futbolcu

• 1991 - Jordan Ayew, Ganalı futbolcu

• 1991 - Kygo, Norveçli Dj, şarkı sözü yazarı ve müzisyen

• 1992 - Efecan Şenolsun, Türk oyuncu

• 1994 - Mateus dos Santos Castro, Brezilyalı futbolcu

ÖLÜMLER

1063 - I. Béla, Macaristan Kralı (d. 1015 - 1020 arası)

1161 - Melisende, Kudüs Krallığı Kraliçesi (d. 1105)

1680 - Go-Mizunoo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 108. İmparatoru (d. 1596)

1793 - Nicolaas Laurens Burman, Hollandalı botanikçi (d. 1734)

1823 - David Ricardo, Britanyalı politik ekonomist ve klasik iktisatçı (d. 1772)

1870 - Eugenio Lucas Velázquez, İspanyol ressam (d. 1817)

1888 - Domingo Faustino Sarmiento, Arjantinli aktivist, entelektüel, yazar ve Arjantin'in 6. Devlet Başkanı (d. 1811)

1896 - Francis James Child, Amerikalı bilim adamı, eğitimci ve halk bilimci (d. 1825)

1937 - Nazmi Ziya Güran, Türk ressam ve sanat eğitimcisi (d. 1881)

1939 - Konstantin Korovin, Rus empresyonist ressam (d. 1861)

1941 - Hristian Rakovski, Bulgar devrimci (d. 1873)

1948 - Muhammed Ali Cinnah, Pakistanlı hukukçu, siyasetçi ve Pakistan'ın kurucusu (d. 1876)

1953 - Andreas Bertalan Schwarz, Alman hukukçu ve akademisyen (d. 1886)

1957 - Mary Proctor, Amerikalı astronomi yaygınlaştırıcı (d. 1862)

1970 - Giuseppe Vaccaro, İtalyan mimar (d. 1896)

1971 - Joe Jordan, Afroamerikan müzisyen ve besteci (d. 1882)

1971 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı (d. 1894)

1973 - Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı (darbe sonucu parlamentoda öldürüldü) (d. 1908)

1978 - Georgi Markov, Bulgar yazar ve rejim muhalifi (d. 1929)

1982 - Faruk Güvenç Türk müzik eleştirmeni (d. 1926)

1986 - Panayotis Kanellopulos, Yunan yazar ve siyasetçi (d. 1902)

1987 - Peter Tosh, Jamaikalı reggae müzisyeni (d. 1944)

1988 - Roger Hargreaves, Britanyalı desinatör, karikatürist ve çocuk edebiyatı yazarı (d. 1935)

1994 - Jessica Tandy, Amerikalı aktris (d. 1909)

2000 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve gazeteci (d. 1934)

2001 - Berry Berenson, Amerikalı şarkıcı, manken ve oyuncu (d. 1948)

2001 - Muhammed Atta, Mısırlı el-Kaide üyesi (11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'ne uçakla intihar saldırısından sorumlu) (d. 1968)

2002 - Kim Hunter, Amerikalı oyuncu (d. 1922)

2003 - Anna Lindh, İsveçli siyasetçi (d. 1957)

2003 - John Ritter, Amerikalı aktör (d. 1948)

2006 - Joachim Fest, Alman yazar (d. 1926)

2007 - Cem Gürdap, Türk sinema oyuncusu (d. 1955)

2007 - Ian Porterfield, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1946)

2009 - Jim Carroll, Amerikalı yazar, şair ve müzisyen (d. 1949)

2011 - Andy Whitfield, Avustralyalı oyuncu (d. 1971)

2013 - Marshall Berman, Amerikalı hümanist, marksist ve teorisyen (d. 1940)

2014 - Bob Crewe, Amerikalı söz yazarı, dansçı, şarkıcı ve plak yapımcısı (d. 1930)

2014 - Joachim Fuchsberger, Alman aktör ve televizyon sunucusu (d. 1927)

2016 - Alexis Arquette, Amerikalı oyuncu (d. 1969)

2016 - Engin Ünal, Türk milli yüzücü (d. 1936)

2016 - İshak Alaton, Türk iş adamı ve Alarko Holding Onursal Başkanı (d. 1927)

2017 - Abdülhalim Muazzam Şah, Malezya Kralı (d. 1927)

2017 - J. P. Donleavy, İrlanda kökenli Amerikalı roman ve oyun yazarı (d. 1926)

2017 - Mark LaMura, Amerikalı oyuncu (d. 1948)

2018 - Begüm Gülsüm Navaz, Pakistanlı siyasetçi ve Navaz Şerif'in eşi (d. 1950)

2018 - Don Newman, Amerikalı futbolcu ve basketbol antrenörü (d. 1957)

2018 - Fenella Fielding, İngiliz oyuncu (d. 1927)

2019 - B.J. Habibie, Endonezyalı siyasetçi, mühendis ve Endonezya'nın 3. Devlet Başkanı (d. 1936)

2019 - Daniel Johnston, Amerikalı rock şarkıcısı, müzisyen, söz yazarı ve çizer (d. 1961)

2020 - Agnivesh, Hint aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 1939)

2020 - Christian Poncelet, Fransız siyasetçi (d. 1928)

2020 - Nazım Şakir, Iraklı futbolcu ve teknik direktör (d. 1958)

2020 - Roger Carel, Fransız seslendirme sanatçısı ve aktör (d. 1927)

2020 - Toots Hibbert, Jamaikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1942)

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